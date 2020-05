În America situația pare scăpată de sub control. Creștere semnificativă a deceselor Dupa o usoara scadere a numarului victimelor duminica si luni, joi este a treia zi consecutiva cu un bilant ce depaseste 2.000 de decese. De la inceputul pandemiei, bilantul deceselor inregistrate in SUA a ajuns la 62.906, potrivit datelor furnizate de sursa citata. SUA sunt tara cu cele mai multe victime ale COVID-19, urmata de Italia (27.967 de morti), Marea Britanie (26.711), Spania (24.543) si Franta (24.376), conform unui bilant realizat de AFP din surse oficiale joi la ora 19:00 GMT. Noul coronavirus a ucis cel putin 230.000 de oameni in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie anul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

