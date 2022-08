Impozitarea veniturilor: Cotă unică “zero” sau impozitare regresivă? de Octavian Badescu,Founding Partner Freedom Group Atunci cand se mai abordeaza mediatic subiectul impozitarii veniturilor, doua variante ni se pun pe masa si discutia se restrange – din pacate – la acestea: “cota unica” sau “impozitare progresiva”. De la bun inceput trebuie precizat ca asa-numita “cota unica”, numita si “proportionala” este de fapt tot “progresiva”, privind suma efectiv platita, intrucat o cota unica dintr-un venit mai mare va reprezenta o suma mai mare platita decat cea provenita dintr-un venit mai mic. Impozitam 100 lei cu 16 lei si 500 de lei cu 80 de lei, adica impozitare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

