Liberalii, ultima bătălie. Impozitarea progresivă, interzisă pe 10 ani Conștienți ca rezultatele viitoarelor alegeri le vor periclita puterea de decizie, liberalii vor sa securizeze pe 10 ani cota unica de impozitare, interzicand, astfel, impozitarea progresiva, pe care o aplica toate statele UE. Cota unica ar fi adus, in 20 de ani, o colectare mai buna la buget, susțin parlamentarii PNL, in condițiile in care, […] The post Liberalii, ultima batalie. Impozitarea progresiva, interzisa pe 10 ani first appeared on Ziarul National .

