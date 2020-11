Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu anunta luni, intr-o postare pe Facebook, ca a fost diagnosticat cu COVID-19. ”Masca va poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iarta””, a precizat el. Executivul a transmis ca membrii Cabinetului nu se incadreaza in definitia contactilor directi,…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro. Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din municipiul…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- Mihai Chirica a anunțat ca s-a infectat cu COVID-19, dupa ce mai mulți angajați ai primariei au fost depistați pozitiv. Intr-un mesaj postat pe Facebook, primarul reales al Iașiului pe liste PNL spune ca s-a izolat și a delegat atribuțiile viceprimarului. Chirica a spus ca se va intoarce la munca atunci…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a anunțat, vineri, pe Facebook, ca este pregatit sa intre in programul de testare a vaccinului anti-COVID 19 Sputnik V, produs de Rusia. Acesta vrea, astfel, ca vaccinul sa ajunga cat mai repede in țara pe care o conduce, afirmand ca serul este singura varianta,…