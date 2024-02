Un consilier local al PNL a injurat-o pe primarița Sectorului 1 chiar in ședința Consiliului Local al Primariei. Consilierul PNL uitase microfonul deschis și se amuza impreuna cu colegii de partid pe seama ”glumelor sale”, spunand ”Vrem sa o f…m pe ma-ta!”. Informația a fost facuta public de Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook […] The post VIDEO. Limbaj de mahala. PNL-iștii injura ca la ușa cortului in ședințele de consiliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .