Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușind sa imortalizeze cele mai interesante ipostaze cu celebritațile din Romania. Aceștia sunt mereu cu „ochii-n patru” și au imaginile cele mai inedite. Horia Tecau a fost protagonistul acestui material și a fost surprins in timp ce arata tututor cat de importanta este sanatatea, mai ales in calitate de sportiv. Ce a facut tenismenul impreuna cu prietenul sau, in nordul Capitalei.