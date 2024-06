Stiri pe aceeasi tema

- Ce decizie au luat Pepe și Yasmine Pascu dupa ce au devenit, oficial, soț și soție. Ce se intampla cu magazinul de haine pe care il dețin. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu cei doi indragostiți de cand și-au jurat iubire și in fața…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in orice momente. De aceata data, Pavel Bartoș a fost in atenția lor, iar imaginile demonstreaza ca ceea ce face prezentatorul nu fac mulți barbați din showbiz.

- Avem imagini rare cu familia lui Florin Piersic Jr.! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Iata cum iși petrec timpul liber soția și copilul regizorului de film, dar și ce fotografii avem cu cei doi!

- Cand nu jongleaza cu mingea pe terenul de fotbal, Ionuț Vina e un tatic implicat! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu mijlocașul in rolul de parinte. Cat de atent este fotbalistul cu fetița sa care a venit pe lume in luna martie a acestui…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in fiecare moment important. De data aceasta, Dennis Man si Marius Marin au fost in atenția lor, iar fotbaliștii arata ca sunt prieteni in afara terenului de fotbal!

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in fiecare moment. De data aceasta, imaginile ii arata pe Liviu Teodorescu impreuna cu soția sa, Iulia și fiica lor, la spital. Artistul demonstreaza cat este de atent cu partenera…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu Lucian Mindruța și nepoțica lui! Fiul fostului prezentator a fost si el de fața la masa in familie! Cum se descurca jurnalistul și soția sa in rolul de bunici.

- Cum și in compania cui iși petrece Adi Vasile timpul liber. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care arata ca antrenorul este extrem de atent la ce poarta cand iese din casa.