Cand nu jongleaza cu mingea pe terenul de fotbal, Ionuț Vina e un tatic implicat! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu mijlocașul in rolul de parinte. Cat de atent este fotbalistul cu fetița sa care a venit pe lume in luna martie a acestui an.