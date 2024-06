Un șofer care a circulat băut și a provocat un accident a fost reținut de polițiștii din Câmpeni La data de 16 iunie 2024, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit pe DC 97, pe raza comunei Bistra, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat ca un barbat de 65 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat in șanțul de pe marginea carosabilului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,98 mg/l alcool pur… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

