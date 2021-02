Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți cerbi lopatari au fost filmați in timp ce se aduna la marginea unei paduri din Parcul Natural Lunca Mureșului. In momentul in care realizeaza ca sunt oameni in apropiere, cerbii fug in padure. Filmarea a fost realizata in Parcul Natural Lunca Mureșului, administrat de Regia Naționala…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de rafale in zonele de munte ale județelor Caraș-Severin si Hunedoara, valabil pana la ora 14. La altitudini de peste 1.800 de metri vor fi intensificari ale vantului, cu rafale de 100 kilometri pe ora, viscolind zapada…

- Localitatea Toplița din județul Hunedoara a intrat marți in carantina dupa ce rata de infectare a populației a depașit pragul de 27 persoane infectate la mia de locuitori. Autoritațile județene vorbesc despre o situație grava. Localitatea Toplita din judetul Hunedoara a intrat in carantina dupa ce numarul…

- Un accident rutier s-a produs pe DN 6, pe raza localitații Domașnea din județul Caraș Severin. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile a drumului. The post Accident in vestul țarii: mașina rasturnata, oameni raniți appeared first on Renasterea banateana .

- Un incendiu a afectat, in noaptea de miercuri spre joi, terasa unui restaurant din Lupeni, județul Hunedoara. Potrivit pompierilor... The post Incendiu pe terasa unui restaurant din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Spitalul Victor Babeș Timișoara a fost dotat cu un aparat care depisteaza cantitatea de anticorpi. Este un echipament unic in vestul Romaniei care stabilește daca plasma prelevata de la un donator care a avut...

- In intervalul 23 noiembrie – 6 decembrie, regimul termic va ramane in aceleasi coordonate ca si pana in prezent, respectiv... The post Vine gerul in Romania! Prognoza meteo pentru perioada 23 noiembrie – 6 decembrie in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Desi angajarile „cu dedicatie” la DRDP Timisoara s-au lasat cu sunet de catuse pentru pesedisti, se pare ca vechile obiceiuri dispar greu. The post Angajari cu „cantec” la cea mai mare vama din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .