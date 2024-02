Stiri pe aceeasi tema

- Soferii din vestul tarii sunt avertizati in legatura cu un transport cu gabarit depasit care va traversa judetele Hunedoara, Timis si Arad in urmatoarea saptamana. „In perioada 8-14 februarie se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul: Sibiu – A1 – Holdea – DN68A – A1 – DN7 – Nadlac 1 PTF.…

- Un nou accident pe autostrada A1 in vestul tarii a avut loc in aceasta dimineata. O camioneta a acrosat un microbuz la kilometrul 379, in judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Timisoara. Conform DRDP Timisoara traficul se desfasoara pe banda de urgenta in zona. „Se circula dirijat, pe banda de urgența…

- Se inregistreaza trafic intens pe Autostrada A1, in direcția Nadlac spre Deva, la nodul rutier din Margina, județul Timiș. O coloana de mașini s-a format pe 7 kilometri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intens pe Autostrada A1 pe sensul Nadlac…

- Magazinele PPC Energie (companie parte a grupului PPC, denumita anterior Enel Energie) din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in perioada 25-26 decembrie 2023, zile libere legale. Serviciul de call center va fi disponibil in acest interval numai pentru informații in sistem…

- Nu mai puțin de 18 intreprinderi sociale au fost puse pe picioare cu ajutorul unui proiect pe fonduri europene. Au fost create peste 100 de locuri de munca, din randul persoanelor tinere și neocupate, Iar cei care au decis sa iși inceapa afacerea cu ajutorul PROIECTULUI SUS RURAL au primit o finanțare…

- S-a tras linia proiectului european zonal dedicat screeningului pentru cancer mamar. In vestul țarii, adica in județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, au fost peste 7.500 de femei care au participat la programul de control gratuit. Dintre acestea, 6.574 au facut efectiv o mamografie, iar 10% au…

- Partea de vest a centurii ocolitoare a Timisoarei ar urma sa aiba profil de drum national si doua benzi pe sens, conform anuntului directorului general al CNAIR. „In Consiliul Tehnico-Economic (CTE) al CNARI a fost avizat zilele trecute Studiul de Fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Vest…