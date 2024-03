Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunța faptul ca s-a semnat Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru a incepe lucrarile de modernizare a Transfagarașanului. Investiția se ridica la 8,4 milioane de lei și trebuie sa fie gata in 12 luni. ”Inca un pas important pentru modernizarea…

- CNAIR a avizat studiile de fezabilitate pentru constructia a inca trei noduri rutiere de legatura cu Autostrada A1 in vestul tarii. Doua dintre ele sunt in Timis iar al treilea se afla pe teritoriul judetului Hunedoara. „Am avizat astazi in CTE – #CNAIR studiile de fezabilitate necesare construcției…

- Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor a avizat joi Studiul de Fezabilitate al autostrazii Pașcani- Suceava, anunța ministrul Sorin Grindeanu. Documentul fusese avizat saptamana trecuta de CNAIR.

- El precizeaza ca bugetul companiei a fost de 12,7 miliarde de lei, bani cheltuiți in totalitate pentru modernizarea și intreținerea infrastructurii rutiere. Absorbția fondurilor europene pentru construcția de noi obiective a depașit 114%, iar contractele finanțate prin PNRR sunt semnate in proporție…

- Contractul pentru proiectarea și execuția primului lot al Autostrazii Unirii (A 8) ,,va fi semnat in scurt timp, dupa reevaluarea ofertelor" anunța directorul CNAIR, Cristian Pistol. Este un anunț care nu refecta, totuși situația reala avand in vedere contestația Strabag admisa la CNSC și contestația…

- Legea Bugetului va trece in Guvern saptamana asta, iar saptamana viitoare ajunge in Parlament Sursa articolului: Bugetul pe 2024 intra in linie dreapta. Ciolacu anunța majorari in sectorul bugetar și bani mai mulți pentru unele ministere Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Consiliul Tehnico Economic (CTE) al CNAIR a avizat, joia trecuta, traseele viitoarelor drumuri expres Buzau – Braila și Braila – Tulcea, a informat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Ambele șosele vor avea 173 de kilometri lungime…

- ”Am avizat, astazi, in Consiliul Tehnico Economic (CTE) al CNAIR mai multe documente necesare constructiei unor drumuri importante in judetele Timis, Buzau, Braila, Tulcea si Constanta”, a scris, joi, pe Facebook, Cristian Pistol. Acesta a explicat care sunt documentele avizate: – Studiul de Fezabilitate…