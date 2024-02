Stiri pe aceeasi tema

- ”Localitatile Hudum, Manastirea Doamnei si Agafton, care apartin comunei Curtesti (jud. Botosani), beneficiaza de alimentare cu gaze naturale de la finele anului trecut, urmare a parteneriatului public-privat dintre autoritatile locale si operatorul retelei de distributie Delgaz Grid. Peste 2,5 milioane…

- In perioada 26.01.2024 ndash; 29.01.2024 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Nadlac II PTF ndash; A1 ndash; Margina ndash; DN68A ndash; Holdea ndash; A1 ndash; Centura Sibiu ndash; A1 ndash; Boita ndash; DN7ndash; Centura Calimanesti ndash; DN7ndash; Ramnicu Valcea ndash; DN7 ndash;…

- A fost emisa o atenționare meteorologica de COD GALBEN ce vizeaza intensificari ale vantului in Banat, sudul Crișanei și al Transilvaniei, precum și viscol la munte, indeosebi la altitudini de peste 1700 m, valabila intre orele 10.00 – 22.00. Astfel, in intervalul menționat, in județele Arad, Timiș,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca in orele care urmeaza vom avea intensificari ale vantului, viscol la munte, indeosebi la altitudini de pe 1700 m. A fost emisa o atenționare meteo de tip cod galben, care a intrat deja in vigoare și care este valabila pe tot parcursul zilei de azi.…

- In cadrul colectei pentru alimente organizata de Banca Regionala pentru Alimente Timișoara alaturi de partenerii din județele Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, aceștia au reușit sa adune peste 17 tone de alimente in cele peste 100 de magazine, care au participat. Perioada de donare a fost in 15-17 decembrie,…

- Magazinele PPC Energie (companie parte a grupului PPC, denumita anterior Enel Energie) din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in perioada 25-26 decembrie 2023, zile libere legale. Serviciul de call center va fi disponibil in acest interval numai pentru informații in sistem…

- Code Yellow of fog, drizzle and ice hits localities in nine countiesOn Monday morning, the National Meteorological Administration (ANM) issued a Code Yellow of dense fog, drizzle and ice for localities in nine counties, and also a Code Yellow of strong wind for other areas in three counties, told…

- Nu mai puțin de 18 intreprinderi sociale au fost puse pe picioare cu ajutorul unui proiect pe fonduri europene. Au fost create peste 100 de locuri de munca, din randul persoanelor tinere și neocupate, Iar cei care au decis sa iși inceapa afacerea cu ajutorul PROIECTULUI SUS RURAL au primit o finanțare…