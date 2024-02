Stiri pe aceeasi tema

- Ploile se vor transforma in ninsoare de vineri dupa-amiaza și se va depune un strat de zapada. Vremea se racește semnificativ, se arata intr-o informare meteo emisa de ANM și valabila de vineri pana sambata seara. In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar in Muntenia…

- Un apel la 112 a mobilizat autoritațile din localitatea hunedoreana Vulcan, in jurul orei 13:00, pentru depistarea sursei unui puternic miros de gaz care se simțea in aproape tot orașul. „Printr-un apel la 112 Dispeceratul Integrat a fost anunțat, in jurul orei 13.00, ca in municipiul Vulcan se simte…

- Debitele raurilor din nordul, vestul si centrul tarii vor fi in crestere duminica din cauza precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, iar nivelurile se vor mai situa in jurul si peste Cotele de Atentie pe cursul inferio

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o garsoniera a unui bloc de locuințe din Deva. Pompierii au evacuat 13 persoane, 11 adulți și 2 copii, iar o femeie a fost dusa la UPU Deva intoxicata cu fum. Pentru ca incendiul a fost localizat rapid, flacarile nu s-au extins la apartamentele…

- Se inregistreaza trafic intens pe Autostrada A1, in direcția Nadlac spre Deva, la nodul rutier din Margina, județul Timiș. O coloana de mașini s-a format pe 7 kilometri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intens pe Autostrada A1 pe sensul Nadlac…

- Magazinele PPC Energie (companie parte a grupului PPC, denumita anterior Enel Energie) din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in perioada 25-26 decembrie 2023, zile libere legale. Serviciul de call center va fi disponibil in acest interval numai pentru informații in sistem…

- Grav accident de circulatie in timpul noptii spre dimineata pe DJ 687, intre municipiile Deva si Hunedoara. Soferul unui ansamblu de vehicule a rupt parapetii din beton si s-a rasturnat sub un pod din zona Blooming dupa ce a pierdut controlul volanului. In jurul orei 3.55, un barbat de 42 ani, din…

- Un incendiu a izbucnit marți dimineața in interiorul unui magazin dezafectat din Deva. Focul s-a extins la o hala din vecinatate, iar echipele de pompieri au fost suplimentate deoarece exista riscul ca incendiul sa afecteze si o casa de locuit. Incendiul a izbucnit in Santuhalm, un sat aparținator al…