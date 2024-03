Stiri pe aceeasi tema

- Circulația se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe Autostrada A 1 Sibiu – Deva, intre localitațile Aurel Vlaicu și Oraștie, județul Hunedoara, din cauza apei adunate pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7, intre localitațile Aurel…

- Soferii din vestul tarii sunt avertizati in legatura cu un transport cu gabarit depasit care va traversa judetele Hunedoara, Timis si Arad in urmatoarea saptamana. „In perioada 8-14 februarie se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul: Sibiu – A1 – Holdea – DN68A – A1 – DN7 – Nadlac 1 PTF.…

- E alerta de botulism in vestul Romaniei dupa ce opt copii din Timiș au ajuns la spital cu simptome specifice. Aceasta toxina este mortala. Opt copii din Timis sunt internati in spital cu suspiciunea de botulism. Medicii spun ca toti aveau simptome specifice, iar in acest moment, doi dintre ei sunt…

- Un nou accident pe autostrada A1 in vestul tarii a avut loc in aceasta dimineata. O camioneta a acrosat un microbuz la kilometrul 379, in judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Timisoara. Conform DRDP Timisoara traficul se desfasoara pe banda de urgenta in zona. „Se circula dirijat, pe banda de urgența…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Simeria (județul Hunedoara) au depistat ieri, pe raza orașului Simeria, o fata in varsta de 15 ani, din municipiul Constanța, aflata in urmarire naționala, la solicitarea polițiștilor din cadrul IPJ Constanța. „Ca urmare a cooperarii cu polițiștii constanțeni,…

- Trei fete de 8, 12 și 13 ani din Oraștie, județul Hunedoara, au fost duse la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu souție de deparazitare a animalelor. Copila de 8 ani este in stare critica. Ambulanța a fost solicitata la Oraștie in jurul orei 0.30 pentru trei fete de…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Petroșani, cei ai Garzii de Interveție Lupeni și SMURD Vulcan au fost solicitați la nu mai putin de trei incendii in cursul noptii trecute. Unul dintre acestea a fost la etajul 2 al unei foste scoli din Petrosani. Din fericire in niciunul dintre sinistre…