Descinderi la evazionişti în vestul ţării. Valoarea prejudiciului creat Polițiștii SICE Hunedoara, cu sprijinul unei grupe de polițiști din cadrul SAS, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, in Deva si Simeria. Prejudiciul e in valoare de 862.239 lei. „Cu ocazia activitaților procedurale, ce se circumscriu unui dosar penal privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala, la locuințele folosite de doi reprezentanți legali […] Articolul Descinderi la evazionisti in vestul tarii. Valoarea prejudiciului creat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara, impreuna cu polițiștii de la Serviciul Acțiuni Speciale au efectuat doua percheziții domiciliare, la doua persoane, din Deva și Simeria pentru savarșirea de evaziune fiscala. De asemenea, a fost pus sechestru pe bunuri…

- Polițiștii au efectuat in mai multe județe, luni și marți, 66 de percheziții dupa ce 25 de persoane, pe baza unor documente falsificate, au cerut fonduri garantate de stat și au obținut bani de la banci, deși nu intenționau sa returneze imprumutul. Prejudiciul este estimat la 5,8 milioane de lei. „La…

- Pompierii militari de la ISU Hunedoara au intervenit in ultimele 24 de ore pentru stingerea a nu mai putin de zece incendii de vegetație uscata. Cea mai dificila intervenție a avut loc in zona Cozia, chiar in apropierea municipiului Deva, unde, pomperii au stins incendiul pe durata a trei ore dupa ce…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe Autostrada A 1 Sibiu – Deva, intre localitațile Aurel Vlaicu și Oraștie, județul Hunedoara, din cauza apei adunate pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7, intre localitațile Aurel…

- Ieri, politistii din Turdas, judetul Hunedoara, au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca viica ei, Ariana Mirela Bejan, a plecat voluntar de acasa in data de 1 februarie si nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Turdaș au fost sesizați telefonic abia ieri, in jurul orei…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Simeria (județul Hunedoara) au depistat ieri, pe raza orașului Simeria, o fata in varsta de 15 ani, din municipiul Constanța, aflata in urmarire naționala, la solicitarea polițiștilor din cadrul IPJ Constanța. „Ca urmare a cooperarii cu polițiștii constanțeni,…

- Politistii din Uricani, judetul Hunedoara, au fost sesizati ieri in legatura cu disparitia lui Dore-Gheorghe Dambean, care a plecat de la stana si nu a mai revenit la resedinta sa din localitate. Marti, in jurul orei 19.45, Poliția Orașului Uricani a fost sesizata cu privire la faptul ca DAMBEAN DOREL-GHEORGHE…

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…