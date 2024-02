IGSU:21 de victime inregistrate in incendiile la locuinte

BULETIN DE PRESA din 07 februarie 21 de victime inregistrate in incendiile la locuinte 21 de victime au fost inregistrate in incendiile produse la locuinte, in primele 6 zile ale lunii februarie, la nivel national. Dintre aceste, 9 au decedat, iar 12 au suferit arsuri si intoxicatii cu… [citeste mai departe]