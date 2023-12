Ilie Năstase a dezvăluit cât de ”mare” e pensia pe care o primește de la statul român Ilie Nastase, ajuns la 77 de ani, fostul mare jucator de tenis, a facut publica pensia militara pe care o incaseaza de la statul roman. Au existat informații ca fostul lider mondial ATP ar avea venituri imense, dar totul a fost dat in vileag chiar de el. „Nu am fost rasplatit (n.r. pentru ca a fost primul lider din istoria ATP), nu am primit nici macar felicitari. Eu am fost rasplatit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe luna. Asta este rasplata pe care eu o primesc in fiecare luna. Dar sa stiti ca nu ma asteptam sa ma rasplateasca, dar daca tot dau la altii, si dau serios pensiile astea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

