La tragerea loto de joi, 14 martie 2024, s-a caștigat premiul de categoria I in valoare de peste 5,86 milioane de euro la Joker, anunța Loteria Romana . Biletul norocos a fost cumparat de la agenția 12-021 din Cluj-Napoca și a inclus trei variante la Joker și o varianta la Noroc Plus, avand un cost de 20,5 lei. Deținatorul acestui bilet a caștigat premiul de categoria I, alaturi de doua premii de categoria a II-a, fiecare in valoare de 111.943,19 lei (echivalentul a peste 22.500 de euro). Acesta reprezinta primul caștig de categoria I inregistrat in anul curent la Joker. Ultima data cand premiul…