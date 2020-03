Stiri pe aceeasi tema

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 8 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania.”In perioada 15 – 21 februarie 2020, politistii…

- In perioada 18 ndash; 24 ianuarie a.c., politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Germania una , Marea Britanie una , Spania doua , Statele Unite ale…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 13 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 17 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, potrivit news.ro”In perioada 11 - 17 ianuarie…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a noua persoane urmarite international. De asemenea, au predat 14 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, scrie news.ro.Politia Romana a anuntat,…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…

- Peste 660 de romani urmariți internațional au fost aduși in țara de polițiști, in 2019. Totodata, oamenii legii au efectuat patru misiuni de transfer in strainatate a unor urmariți și au predat aproape 700 de cetațeni care se aflau in Romania pe numele carora erau emise mandate de arestare de catre…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 12 persoane urmarite international.De asemenea, au predat 9 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania.In perioada 6 ndash; 13 decembrie a.c., politistii romani…

- Un numar de 12 persoane urmarite international au fost aduse in tara in urma misiunilor desfasurate de politistii romani in ultima saptamana. Totodata, alte noua persoane urmarite au fost predate statelor care au emis mandate de arestare pe numele lor potrivit news.roPotrivit Politiei Romane,…