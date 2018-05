Stiri pe aceeasi tema

- Un pic suprinzator, tonul documentelor FMI și ale Bancii Mondiale este mai pesimist decat ne-am putea aștepta in actuala conjunctura, in care toate economiile importante se afla in expansiune. In sensul ca dincolo de creșterea economica, “Raportul asupra stabilitații financiare in lume” publicat de…

- Creșterea PIB-ului real a continuat și in 2017, determinata de creșterea consumului privat, impulsionat la randul sau de o politica fiscala expansionista. Se estimeaza ca creșterea PIB-ului real va incetini in 2018, dar va ramane robusta. Piața muncii se așteapta sa ramana rigida pe parcursul orizontului…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, fata de anul anterior.Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016,…

- Paradoxal, au fost multe comentarii ca noi cu cresterea asta economica ne apropem de China si nu e nimic intamplator, as spune ca soarta economiei romanesti depinde de China anul asta, pentru ca ei au un rol foarte important in tot ceea ce inseamna comert international, a spus Horia Braun, Economist…

- Poti fi premiantul clasei si in acelasi timp sa primesti avertismente, este comentariul pe care jurnalistii de la France Presse il fac, dupa anuntul cresterii economice anuntate de Romania, cea mai mare din ultimii noua ani. Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca…

- Japonia a inregistrat al optulea trimestru consecutiv de crestere economica, cea mai lunga perioada de crestere din ultimii 28 de ani, iar economistii se asteapta ca situatia sa continue, potrivit Wall Street Journal. Economia a crescut cu 0,5% in ultimele trei luni din 2017, fata de trimestrul…