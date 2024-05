Stiri pe aceeasi tema

- Managerii romani cred ca Romania iși va continua creșterea economica și in al doilea trimestru al anului 2024, conform Anchetei de conjunctura referitoare la tendințele activitații economice in perioada aprilie – iunie 2024, realizata de INS. Soldul conjunctural reprezinta diferența de percepția (percepție…

- Un numar record de soldați ruși au fost condamnați anul trecut pentru crima, scrie miercuri site-ul independent de știri Mediazona, citand date ale Curții Supreme din Rusia, potrivit The Moscow Times.Instanțele rusești au condamnat anul trecut, in total, 116 soldați inrolați pe baza de contract și recruți…

- Republica Moldova a demarat lucrari de racordare a retelei electrice cu cea a Romaniei vecine, in vederea reducerii dependentei de energia rusa, un dublu obiectiv – economic si politic -, relateaza AFP. Atingerea securitatii energetice este una dintre prioritatile acestei foste republici sovietice cu…

- In ultimii ani, multe țari din Europa, dar și la nivel global se confrunta cu o stagnare sau, mai rau, cu o scadere a creșterii economice. PSD a reușit, prin politicile economice și sociale implementate, sa conduca Romania spre una dintre cele mai mari cr

- Am intrat in cel de-al treilea an al razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, respectiv de la revenirea razboiului pe scara larga, de mare intensitate, pe termen lung ca instrument de politica externa și de realizat ambițiile nemasurate ale lui Putin in Europa și in Lume.

- Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de solidaritate poporului ucrainean, in contextul marcarii a doi ani de razboi in Ucraina. Șeful statului a precizat ca R. Moldova apreciaza eroismul ucrainenilor militari și civili care apara libertatea intregului continent european. Azi marcam doi ani de…

- Autoritatile romane actioneaza in deplina unitate si solidaritate cu Ucraina pana la obtinerea victoriei si a pacii juste, a precizat sambata premierul Marcel Ciolacu, cu prilejul comemorarii a doi ani de la inceputul razboiului. El a subliniat ca Executivul va continua sa lucreze aplicat pentru o relatie…

- Occidentul a recunoscut ca razboiul din Ucraina este și in avantajul Europei, și al SUA, deoarece le ajuta sa-și consolideze securitatea și sa lupte impotriva Rusiei, sa o slabeasca fara a-și pierde soldații. "Sincer, sa ajuți Ucraina și sa o finanțezi este cea mai ieftina modalitate posibila pentru…