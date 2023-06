Idilă interzisă. Monica Bârlădeanu se iubește cu Valeriu Gheorghiță Bomba sexy se iubește cu șeful spitalului SRI. Cei doi au fost vazuți in ipostaze intime, in jacuzzi, la un resort din Bulgaria. onica Birladeanu se iubește cu Valeriu Gheorghița? Povestea ar fi una destul de complicata și asta pentru ca medicul este casatorit cu o fosta colega de facultate, care il susține in toate activitațile pe care le desfașoara, oferindu-i din umbra tot sprijinul și echilibrul de care are nevoie. Și foarte mult spațiu, din cate se pare. In ceea ce o privește pe actrița, lucrurile sunt mai simple, oficial, este o femeie singura, dupa desparțirea de Bobby Paunescu, nu s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

