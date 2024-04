Stiri pe aceeasi tema

- Maicuța Anastasia de la Manastirea Nera s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe o rețea de socializare. Puica Igirosanu era o cantareața cunoscuta pe vremea lui Nicolae Ceaușescu.

- Sfintele Mucenite Agapi, Hionia si Irina au fost surori si au locuit in apropierea cetatii Aquileia. In vremea in care imparatul Diocletian s a aflat pentru un interval de timp in aceasta cetate, a poruncit uciderea parintelui Hrisogon. Dumnezeu i a descoperit in vis lui Zoii, un preot in varsta, locul…

- Doliu in PSD. Gheorghe Tinca, fost ministru PSD al Apararii, a murit. ”O veste trista: a murit diplomatul de cariera Gheorghe Tinca, primul Ministru al Apararii civil dupa decembrie 1989. In mandatul sau s-au stabilit primele contacte oficiale intre Romania și NATO. Avea 82 de ani și o cariera de profesionist…

- Economistul Ilie Serbanescu, care a murit la 81 de ani, este omagiat de numeroase persoane publice. Europarlamentarul Maria Grapini, cu care Serbanescu a colaborat, spune despre economist ca era un mare roman si suferea pentru orice pierdere economica a Romaniei. Am aflat cu tristete ca domnul Ilie…

- Zi de doliu și la Școala Gimnaziala Horea, Cloșca și Crișan Turda. A decedat contabila unitații de invațamant, Virginia Miheșan. Inmormantarea are loc astazi de la ora 12. Colegii sai au postat un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook a HCC. „Cuprinși de tristețe și cu sufletul frant, regretam…

- Persoanele care doresc sa aduca un ultim omagiu presedintelui Uniunii Scriitorilor din Romania, acad. Nicolae Manolescu, o pot face luni, 25 martie, intre orele 11,00 si 14,00, la Ateneul Roman. Inmormantarea va avea loc marti, 26 martie, orele 12,30 la Cimitirul Sfantul Ioan din Ramnicu Valcea. Uniunea…

- Unul dintre cei mai prețuiți medici din Banat, fost secretar de stat din Ministerul Sanatații, actual presedintele al Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, prof. dr. Dorel Sandesc, rememoreaza o declarație facuta de el insuși, in urma cu cațiva ani, pentru țara noastra. Medicul timișorean…

- Candidatura Gabrielei Firea la Primaria Capitalei e subiect tranșat. Florentin Pandele a facut anunțul joi. Primarul din Voluntari s-a declarat incantat de atenția pe care o așteaptade la soție, nemafiind acum ocupata cu treburile urbei. La fel și nașul Gigi Becali. Dar doar deocamdata. ”Eu, din punctul…