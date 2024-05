Autoritatea NHTSA din SUA investighează rechemarea a 51.500 de vehicule electrice de către Volkswagen America Administratia pentru siguranta traficului pe drumurile nationale (NHTSA) a declarat ca a primit 12 plangeri cu privire la SUV-urile electrice ID.4 ale Volkswagen, construite intre 2021 si 2023. Unii consumatori au raportat ca o usa a vehiculului se deschide intermitent in timpul deplasarii, fara a fi detectabil in mod rezonabil acest lucru, desi nu au fost asociate raniri sau decese din cauza acestei probleme. Potrivit autoritatii de reglementare a sigurantei, vehiculele afectate au facut, de asemenea, parte din rechemarea prealabila a producatorului auto pentru a remedia infiltratiile de apa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

