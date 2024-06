Astazi dimineața, marele actor Florin Piersic a fost externat dupa o luna de spitalizare in care a suferit trei intervenții chirurgicale. In varsta de 88 de ani, Piersic a fost internat inițial la Sibiu, apoi la Cluj-Napoca (Spitalul Militar și Institutul Inimii), și ulterior transferat la București cu o aeronava. Aici a fost tratat la Institutul de Boli Infecțioase Victor Babeș și, in ultimele trei saptamani, la Spitalul de Ortopedie ”Foișor”. Dupa operații, actorul a fost mutat de la secția anestezie și terapie intensiva intr-un salon din Compartimentul Septic al spitalului sus amintit. Primul…