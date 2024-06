Stiri pe aceeasi tema

- Baza sportiva din Zlatna urmeaza sa fie reabilitata energetic. Licitația de peste 1,2 milioane de lei, lansata in SEAP Baza sportiva din Zlatna urmeaza sa fie reabilitata energetic. Licitația de peste 1,2 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria Zlatna a scos pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Doua drumuri locale din comuna Bucium urmeaza sa fie modernizate: Licitația de peste 3,2 milioane de lei, lansata pe SEAP Doua drumuri locale din comuna Bucium urmeaza sa fie modernizate: Licitația de peste 3,2 milioane de lei, lansata pe SEAP Primaria comunei Bucium a scos pe Sistemul Electronic de…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica cu aproape 600.000 de clienti, inclusiv IMM-uri, a primit trei oferte la licitația prin care vrea sa cumpere servicii de plata cu cardul prin aplicația de mobil iHidro și pe site-ul propriu.

- Imobilul școlii din localitatea Henig se transforma in capela și centru de cateheza: Licitația de peste 1 milion de lei, lansata pe SEAP Imobilul școlii din localitatea Henig se transforma in capela și centru de cateheza: Licitația de peste 1 milion de lei, lansata pe SEAP Primaria comunei Berghin a…

- Cladirea S.P.G.C Zlatna, reabilitata energetic. Licitația lansata in SEAP, la valoarea estimatia de 1,1 milioane de lei Cladirea S.P.G.C Zlatna, reabilitata energetic. Licitația lansata in SEAP, la valoarea estimata de 1,1 milioane de lei Primaria orașului Zlatna a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții…