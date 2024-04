Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa din Romania este in doliu. A murit Puica Igirosanu, o figura emblematica, cunoscuta in perioada in care in fruntea țarii era Nicolae Ceaușescu. Ce s-a intamplat cu ea dupa Revoluția din decembrie 1989. A murit Puica Igirosanu Cu doar cateva zile inainte de Paște, in Saptamana Mare,…

- Fosta judecatoare Mirela Anton, de la Tribunalul Iași, a murit subit marți, la doar 54 de ani, scrie Ziarul de Iași. „Nu era bolnava. A fost pur si simplu un accident. Din cate am inteles, a cazut pe scari in casa. A mai apucat sa-si sune sotul, dar intr-un sfert de ora s-a terminat“, a spus o […] Articolul…

- Deși ne doream temperaturi ceva mai ridicate, se pare ca lucrurile nu stau chiar așa, iar ANM anunța o noua schimbare brusca, astfel ca vremea trece de la o extrema la alta. ANM anunța o noua schimbare brusca Deși suntem intr-o perioada in care valorile termice ar fi trebuit sa fie mai ridicate, ANM…

- DOLIU… Vasluianul Val Andreescu, ziarist, poet și prozator, a incetat din viața in urma un grave probleme de sanatate. Anunțul a fost facut de familia acestuia pe rețelele de socializare: „Mi-ai fost tata și prieten și mi-ai facut culcus in inima ta cum nimeni altcineva nu o putea face! Te-am iubit,…

- Este doliu la Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei orașului Negrești. Oana Badea, consilier de etica de mai mulți ani, a incetat din viața. Anunțul a fost facut de colegii acesteia pe rețelele de socializare: „. Dar azi s-a facut voia lui Dumnezeu. […] Articolul Doliu la Primaria Negrești:…

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, vine cu vești bune pentru bucureșteni. Edilul are de gand sa reabiliteze o cladire veche de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Va avea peste 10.000 de mp și va fi una impresionanta! Cladirea din comunism care va fi reabilitata in București Invitat in cadrul unei…

- Criticul și istoricul literar Alex Ștefanescu a murit la varsta de 76 de ani. Anunțul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache. „O veste care indoliaza cultura... The post A murit marele critic literar Alex Ștefanescu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Șefa de promoție, jurnalist de radio, traducator, specialist in istoria și civilizația țarilor arab, Mioara Roman suferea de Parkinson și alte boli, drept pentru care a fost internata la azil, ca sa beneficieze de asistența medicala permanenta. Petre Roman, prima declarație dupa moartea Mioarei Roman.…