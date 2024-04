Stiri pe aceeasi tema

- Candidatura lui Dominic Fritz pentru un nou mandat la conducerea Primariei Timișoara a fost contestata inca o data, astazi, la Biroul Electoral Municipal. Contestația a fost depusa de un candidat AUR pentru Consiliul Local Timișoara. „Inainte sa-mi depun candidatura, deja s-au inregistrat trei contestații…

- Alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 2024, dupa cum prevede o hotarare adoptata, marți, de Biroul Electoral Central Daca…

- Marți, 9 aprilie, in cadrul evenimentului dedicat in mod special lansarii candidaturii lui Dominic Fritz pentru un nou mandat la conducerea Primariei Timișoara, s-au prezentat și primele nume pe care le propune alianța pentru a caștiga cat mai multe dintre cele 27 de locuri din Consiliul Local Timișoara.