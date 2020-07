Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a decis ca incepand de sambata devine obligatorie purtarea mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi: faleze, piete deschise, targuri/oboare, gari, autogari, statii pentru transportul in comun, parcuri,…

- Un comitet județean pentru situații de urgența a decis, marți, ca masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, in toate spațiile inchise publice și private și in aer liber, acolo unde sunt mai mult de doua persoane. Masura intra in vigoare de miercuri dimineața in tot județul…

- Pandemia de COVID-19 continua sa se agraveze in SUA cu o viteza exponentiala, cu doua recorduri inregistrate intr-o saptamana, dar introducerea unor obligatii precum portul mastii se loveste de rezistenta alesilor si a cetatenilor in numele libertatii individuale, relateaza AFP, conform Agerpres. Cu…

- Ordinul emis de Ministerul Sanatații și Ministerul de Interne – validat de Comitetul pentru Situații de Urgența – a fost publicat, vineri noaptea, in Monitorul Oficial. De sambata, suntem obligați sa purtam maștile de protecție in toate spațiile inchise, iar regulile sunt mai stricte decat cele anunțate…

- S-a aflat de ce Ordinul comun elaborat de Ministerul Sanatații și de Ministerul de interne, care prevede condițiile și excepțiile pentru purtarea maștii de protecție nu a fost publicat nici la aceasta ora in Monitorul Oficial, la aproape 48 de ore de la anunțul facut de ministrul Nelu Tataru, astfel…

- Guvernul Romaniei modifica legislația pentru a stabili condițiile instituirii starii de alerta, in locul starii de urgența care expira la 15 mai. Potrivit ordonanței de urgența publicate astazi in Monitorul Oficial, Guvernul modifica doua OUG, 1 din 2014, respectiv 21 din 2004, care stabilesc regimul…

- Obligativitatea purtarii maștii de protecție in Timișoara a fost mai mult o recomandare, deși cei din administrația publica locala au amenințat cu amenzi de pana la 1.500 de lei. Niciun timișorean nu a fost amendat pentru ca n-a avut masca in supermarketuri sau in mijloacele de transport in comun. Atenție!…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, marti, ca masurile coercitive nu sunt direct penale, ci contraventii, insa daca o persoana infectata isi va da jos intentionat masca la metrou si va stranuta se poate alege cu dosar penal, scrie Agerpres. „In momentul acela sunati la 112, la toate…