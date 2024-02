Horoscop săptămânal: sfaturile Universului pentru fiecare zodie Pe masura ce sezonul Peștilor iși intra in drepturi, Cosmosul ne descrie un horoscop saptamanal marcat de introspecție și transformare pentru toate semnele zodiacale. De la scantei pasionale la revelații profunde, astrele zugravesc o tablou viu de energii cosmice care promit sa ne modeleze destinele in zilele urmatoare. Saptamana incepe cu o reuniune astronomica notabila: […] The post Horoscop saptamanal: sfaturile Universului pentru fiecare zodie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul lunii februarie sta, evident, sub semnul iubirii. Indiferent de zodie, februarie este o luna plina de energie cosmica și profunzime emoționala, pe masura ce imbrațișam sezonul Peștilor și influențele romantice ale Zilei Indragostiților. Luna a inceput cu intrarea lui Mercur in Varsator pe…

- The International Monetary Fund (IMF) said that Romania needs to boost its fiscal consolidation efforts to restore the soundness of government finances by enacting substantial policy reforms, according to SEE News. Romania’s new pension reform pushes fiscal deficit projections above 6% of GDP in the…

- Horoscopul saptamanal ne pune in fața emoțiilor starnite de Luna Plina in Leu de saptamana trecuta. Pe masura ce Luna tranziteaza zodia Balanței, vom fi aplecați spre impacari, impartașirea de idei și gasirea inspirației pentru sarcini creative și orientate spre comunicare. Deși sezonul Capricornului…

- Primarul liberal al orașului Cisnadie, județul Sibiu a ales un mod inedit de a protesta impotriva celor de la USR. Primarul Gheorghe Huja vine cu caști la ședințele de consiliu local: ”Voi sta la ședințe numai cu caștile pe urechi cat vorbesc cei de la USR, sa nu ma mai supar”. Primarul vine la ședințe…

- Dezideriu Buna dimineața și bine v-ați trezit intr-o zi pe care specia umana a ales sa o numeasca Blue Monday (blue in sensul de tristețe, nu de albastru), tradițional fiind fiecare a treia zi de luni din luna ianuarie, cand oamenii de știința, specialiștii și mințile luminate ale Universului au concluzionat…

- Ascendentul este unul dintre cele trei elemente de baza ale unei harți natale, celelalte doua fiind Soarele și Luna (semnele solare și lunare). El ne influențeaza cel puțin la fel de mult ca zodia. Horoscopul ascendentului pentru 2024 aduce surprize placute, dar și provocari zodiilor. In astrologie,…

- In Horoscopul Chinezesc, 2024 ne aduce fața in fața cu magnificul Dragon de Lemn. Pregatiți-va pentru un an transformator plin de autoritate, prosperitate și o nota de mistic! In tapiseria Zodiacului chinezesc, 2024 se desfașoara ca Anul Dragonului de Lemn, o perioada simbolizata de creștere, progres…

- Fiecare saptamana e un nou inceput, ca doar nu degeaba ne apucam de dieta „de luni”. Iar urmatoarele șapte zile nu fac excepție. Astrele aduc o specie rara de fluturași in stomac, care rezista temperaturilor scazute, pentru mai multe zodii, indiferent de statutul civil al nativilor. Cei casatoriți…