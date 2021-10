Actorul american Harrison Ford a ajuns in Sicilia pentru filmarile la cea de-a cincea productie din saga “Indiana Jones”, care se vor desfasura in unele dintre cele mai pitoresti si stravechi locuri de pe insula italiana, potrivit EFE. Actorul in varsta de 79 de ani a sosit joi dupa-amiaza pe aeroportul din Catania, au confirmat managerii sai: “Da, este Indiana Jones! A fost o mare onoare sa-l intampinam in Sicilia”, au scris ei pe retelele sociale, mesajul fiind insotit de cateva fotografii. Cel mai faimos arheolog de pe marile ecrane porneste in cea de-a cincea sa aventura in Sicilia, iar prima…