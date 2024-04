Pădurar prins cu mita în produse tradiționale. Ce i-au găsit procurorii în desagă Un padurar este cercetat pentru dare de mita dupa ce a fost prins cand incerca sa scape basma curata de o problema juridica. De-abia acum, insa, padurarul din Bistrița-Nasaud are probleme mari cu justiția, dupa ce procurorii l-au prins in flagrant delict. Padurar prins cu mita cu produse tradiționale Așadar, un padurar este cercetat pentru […] The post Padurar prins cu mita in produse tradiționale. Ce i-au gasit procurorii in desaga appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

