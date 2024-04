Stiri pe aceeasi tema

- Cu pasiunea sa pentru expresie artistica in multiple forme, EMAA iși anunța albumul mult așteptat, “f r a t e l e a b i s”. Aceasta creație muzicala transcende limita unei simple colecții de piese, aducand ascultatorul intr-o calatorie prin lumea emoțiilor și a experiențelor personale, reflectate magistral…

- Nicu Covaci, in varsta de 76 de ani, a fost operat pe creier, vineri, 22 martie, la Spitalul Judetean din Timisoara. Intervenția chirurgicala a fost o reușit, iar marele artist incepe sa-și revina.

- A murit fondatorul trupei Phoenix! Zbor lin, canarule! Muzica romaneasca a pierdut unul dintre oamenii care au schimbat totul. A incetat din viața Florin „Mony” Bordeianu, fondator al legendarei trupe Phoenix alaturi de Nicu Covaci. Florin „Mony” Bordeianu s-a nascut pe 26 februarie 1948, la Beșenova…

- 25 de artiști ai Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Baia Mare vor prezenta in capitala Italiei lucrari de grafica și pictura in expoziția colectiva „Peisaj vs spațiu cultural”, ce se desfașoara la Accademia d’Ungheria și la Accademia di Romania pana in 27 februarie. Expoziția este organizata…