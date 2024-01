Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, transmite un apel catre parlamentarii romani pentru clarificarea colaborarii cu KGB a lui George Simion, liderul AUR. Pricopie considera ca este necesara o reacție ferma din partea parlamentarilor…

- „Avem un sistem bugetar foarte stufos. Sunt foarte multe locuri vacante pe care am sa le desființez, sa ne incadram in cei 25%.Familia social democrata am susținut sa creștem salariul minim european. Am in program scaderea impozitarii muncii.Nu vrem impozitare progresiva cum este in Germania, dar dorim…

- Cum bine știm, „demnitate” vine din latinescul dignitas, care la romani se referea la persoane cu rang in societate. Cicero a folosit in acest ințeles cuvantul luand in seama prestigiul legat de rang. Dar tot el a vorbit de auctoritas și-i atribuie lui Iulius Cezar voința de a fi astfel incat nimeni…

- Celebrul criminolog Dan Antonescu, acum colonel in rezerva, a rememorat la podcastul “Puterea Cuvantului” cateva dintre crimele complicate solutionate cu echipa sa de la serviciul “Omoruri” din cadrul Politiei Capitalei. Dintre sutele de omoruri pe care le-a anchetat in diferite medii, unul dintre cele…

- Giorgiana Radu-Avramescu Dragul meu, buna noapte! De cand nu te-am mai cautat, nu știu. Șirul a tot și toate se intrerupe uneori. Uit și pașii prea multelor obișnuințe și mai ales pașii catre mine insami. De tine nu uit insa. Cu religiozitate vin catre departarea-ți. Sub imperiul nopții iți scriu adesea.…

- Proiectul „AiRobo: Artificial Intelligence Based Robotics” provoaca profesori universitari din cinci țari europene sa studieze indeaproape fenomenul existenței roboților, in mediul universitar, dar și in viața noastra de zi cu zi. In urmatorii trei ani, cadre didactice din Romania, Grecia, Germania,…

- Lumea muzicii din Romania este in doliu! S-a stins din viața Florin Apostol, artistul care a cunoscut succesul alaturi de Madalina Manole. Celebrul cantareț a murit la varsta de 58 de ani, dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate.

- CARANSEBEȘ – Cristian Brecica, erou și in episodul „Exclusiv in Romania” filmat in Țara Gugulanilor! Cel mai bine cunoști o zona prin oamenii ei și daca poți sa vezi locurile de sus e cu atat mai interesant. Așa a inceput calatoria echipei de la TVR 1 pe Muntele Mic, impreuna cu salvamontistul voluntar…