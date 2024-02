Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu exploziv la postul de televiziune Antena 3, fostul ministru al apararii din Moldova, Anatol Șalaru, a adus acuzații grave la adresa liderului AUR din Romania, George Simion. In declarațiile sale, Șalaru a afirmat ca Simion a fost declarat oficial agent al Moscovei, susținand ca a avut…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a explicat luni ca instituțiile de la Chișinau au luat decizia de a-i prelungi lui George Simion interdicția de intrare in țara. Recean a declarat ca Simion “face parte din efortul de destabilizare in Republica Moldova”. „Instituțiile statului au determinat…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a explicat luni ca instituțiile de la Chișinau au luat decizia de a-i prelungi lui George Simion interdicția de intrare in țara. Recean a declarat ca Simion “face parte din efortul de destabilizare in Republica Moldova”. „Instituțiile statului au determinat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca va formula o adresa catre premierii Ucrainei si Republicii Moldova ca sa afle motivele pentru care presedintele AUR George Simion are interdictie de a intra in aceste doua tari, relateaza News.ro.„Daca dansii doresc sa faca aceste informatii publice, m-as…

- Privind spre orizontul politic, se contureaza o perspectiva de neimaginat pana nu demult: o Romanie condusa de Diana Șoșoaca și George Simion. Aceste doua personaje controversate, care au avut in trecut colaborari stranii și au figurat pe aceleași liste, apar acum ca presupuși dușmani care poarta negocieri…

- Republica Moldova a inceput un exercitiu militar in apropierea regiunii separatiste Transnistria, care este controlata de trupele ruse, a anuntat duminica Ministerul Apararii de la Chisinau, potrivit Agerpres.Exercitiile vor dura pana vineri, se arata intr un comunicat. Vehiculele militare au fost deja…

- Senatoarea romanca Diana Sosoaca, care a crescut in sondaje si se afla pe locul trei, viseaza la o ”Romanie Mare” si agita harti cu o Romanie care se extinde in Bulgaria, in Republica Moldova in Ungaria si pana in Ucraina, o revendicare nationalista care isi are sursa in perioada dintre cele doua razboaie…

- Nehammer pune 'biciul' pe Ucraina și Republica Moldova: 'NU trebuie sa existe o procedura accelerata de aderare la UE!'Austria se opune discuțiilor privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE in procedura accelerata! Asta dupa ce aceasta atitudine a fost manifestata de Ungaria și Slovacia.Guvernul…