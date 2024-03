Guvernul a abrogat hotărârea privind achiziția de corvete multifuncționale Guvernul a decis. A fost abrogata hotararea privind achiziția de corvete multifuncționale Conform unui comunicat transmis de Executiv , decizia a fost luata deoarece castigatorul licitatiei nu si-a mentinut oferta si nu a semnat acordul-cadru in termenele solicitate de autoritatea contractanta din cadrul Ministerului Apararii Nationale. Totodata, „nu au fost identificate fondurile necesare declararii ca fiind castigator” a operatorului economic de pe locul urmator. „De asemenea, decizia a fost luata ca urmare a contextului creat de schimbarile aparute in evolutia geopolitica a Marii Negre, coroborate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

