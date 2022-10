Stiri pe aceeasi tema

- Florin Gardoș (33 de ani), fost fundaș la FCSB, Southampton sau echipa naționala, și-a adus aminte de o discuție privata pe care a purtat-o cu Ryan Bertrand, fostul sau coleg din echipa „sfinților”, in prezent la Leicester, in Premier League. Fostul internațional roman și Ryan Bertrand au fost adversari…

- Several thousand believers arrived, Sunday evening at the Metropolitanate of Moldova and Bucovina to take part in the Calea Sfintilor pilgrimage, a procession in which the box with the relics of Saint Pious Paraskeva was carried through the streets of Iasi, told Agerpres. Fii la curent cu…

- Christian Irobiso, 29 de ani, atacantul nigerian al Petrolului, a fost șocat de ceea ce a gasit in Romania. Totodata, a explicat care sunt planurile sale cu „gazarii” și cum a trait retrogradarea cu Dinamo. - Christian, ce-ți spunea numele Romania pana sa vii sa joci in Liga 1? - Despre țara nu știam…

- Ieri, primarul Constantin Toma și ministrul Culturii, senatorul buzoian Lucian Romașcanu, au participat, la Chișinau, la inceperea ,,Reuniunii Teatrelor Naționale Romanești, ediția a-VII-a”, care se desfașoara in salile Teatrului Național ,,Mihai Eminescu”. Proiectul „Reuniunii Teatrelor Naționale Romanești”…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma in mesajul catre populatie ca numarul total al diferitelor rachete de croaziera pe care Rusia le-a folosit impotriva tarii sale se apropie de 3.500 si este pur si simplu imposibil sa numere loviturile artileriei rusesti. Liderul ucrainean anunta ca…

- Mitropolitul Chișinaului și Intregii Moldove, IPS Vladimir, a fost fotografiat alaturi de o femeie, la cumparaturi intr-un magazin din Romania. Imaginile ar fi fost expediate de catre „cititori” și publicate de portalul de știri pro-guvernamental tv8.md In fotografiile care ar fi fost facute saptamana…

- Prime Minister Nicolae Ciuca met on Friday, at the Victoria Palace, with the President of the Republic of Moldova, Maia Sandu, who is on an official visit to Romania, the discussions focusing on current topics and "in-depth" consultations on security issues energy, managing the refugee crisis, ensuring…

- 1772 - Peace Congress in Focsani and Bucharest. Moldova and Wallachia's delegations request independence and union under the guarantee of Austria, Russia and Prussia (July 24, 1772 - March 22, 1773) Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…