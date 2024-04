Stiri pe aceeasi tema

- Nu este deloc ușor nici pentru dvs. este foarte greu sa fim aici fara Catalin. Filiala Vrancea este astazi o filiala puternica datoria lui si tot datorita lui, supremația PSD a fost detronata. Aveți de dus aceasta moștenire autentica a liberalismului. Nu este infamator rezultatul obținut in alegeri.…

- Fiind atat de cald și cu termia oprita, consumul de gaze a scazut dramatic pana la nici 30 de milioane de metri cubi zilnic. Este atat de scazut(in ianuarie erau și 60 de milioane de metri cubi) și pentru ca industria nu consuma pentru ca nu funcționeaza. Este vorba in special de mare industrie chimica,…

- Romania a inregistrat in anul 2023 “o creștere economica robusta, de 2,1%, ritm superior mediei Uniunii Europene”, a transmis președintele Klaus Iohannis in cadrul Misiunii economice și comerciale a Francofoniei in Europa Centrala și de Est. Mesajul șefului statului roman a fost prezentat de catre Sergiu…

- Expoziție in aer liber, la Muzeul Unirii din Iași: „Despre limba polona” Reprezentanții Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași propun publicului o noua expoziție in aer liber, organizata in parteneriat cu Institutul Polonez din București, un proiect stradal…

- 80% dintre bebelușii veniți pe lume cu malformații sunt operați in țara noastra, adica același procent de copii care, in urma zece ani, erau transportați pentru intervenții chirurgicale in strainatate, a anunțat ministrul Rafila. Ministrul Sanatații a precizat ca ”se lucreaza la dezvoltarea unor centre…

- Mariana Draguțan a intrat in posesia medaliei de argint la Campionatele Europene de lupte, rezervate seniorilor, care se desfașoara la București, Romania, informeaza reprezentanții Ministerului Educației.

- Romania a devenit unul dintre principalii parteneri ai Ucrainei, iar guvernul de la Kiev isi doreste si negociaza un acord bilateral de colaborare in domeniul securitatii cu cel de la Bucuresti, dupa modelul propus de G7 la summitul de la Vilnius, in perspectiva unei aderari la NATO, a declarat Mihailo…

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a vorbit despre tacticile folosite de Rusia și s-a aratat de parere ca Romania și toate celelalte țari in care au loc alegeri in 2024 sunt „o ținta pentru ruși”, transmite HotNews.ro . Intrebata de HotNews.ro daca este de parere ca exista pericolul de…