Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Samsung va investi 240 de miliarde de woni (206 miliarde de dolari) in urmatorii trei ani pentru a-și extinde amprenta in biofarmaceutice, inteligența artificiala, semiconductori și robotica in perioada post-pandemica. Gigantul tehnologic din Coreea de Sud susține ca investițiile pana in 2024…

- Belarus va primi un miliard de dolari de la Fondul Monetar Internațional, pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Decizia a provocat un val de furie, deoarece opoziția din aceasta țara considera ca regimul Lukașenko va folosi banii pentru represiuni. ”La fel ca alte țari membre…

- Adele are un nou iubit, relateaza presa mondena internaționala. Este vorba despre impresarul sportiv Rich Paul, cu care a și fost surprinsa la o cina in patru, potrivit pagesix.com . In imaginile surprinse, cantareața de 33 de ani apare in ipostaze apropiate de barbatul de 39 de ani, care este și impresarul…

- In urma cu cateva zile, Tag Heuer a postat un teaser pentru un ceas cu tematica Super Mario, iar acum putem vedea in sfarșit și rezultatul final. Este vorba despre o varianta in ediție limitata a smartwatch-ului companiei elvețiene, care ruleaza Wear OS . Anunțul lansarii nu a fost inca facut oficial…

- Miscari interesante si surprinzatoare pe care le-a facut CEO-ul Tesla și SpaceX. Elon Musk si-a vandut sau a scos la vanzare toate proprietațile imobiliare in valoare de 114 milioane de dolari, iar acum locuiește in Texas intr-o casa mica, in valoare de 50.000 de dolari. Casa se afla in incinta companiei…

- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP.Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- O autoritate din Luxemburg a propus ca Amazon sa fie amendata cu 425 milioane dolari la nivelul UE din cauza nerespectarii prevederilor regulamentului GDPR, spun surse citate de Wall Street Journal. Pâna la o decizie finala vor mai trece câteva luni și suma finala s-ar putea schimba.Autoritatea…

- O moneda de colectie, din aur, a fost vanduta in Statele Unite pentru 18,9 milioane de dolari, in urma unei licitatii organizata la New York. Este cel mai mare preț platit vreodata pentru o moneda.