Actorii de la Hollywood au declanșat o greva, pentru prima data dupa 43, deoarece le este teama de impactul pe care il are inteligența artificiala. Greva are loc ca rezultat al eșecului sindicatului actorilor din SUA, Screen Actors Guild, de a ajunge la un consens in ceea ce privește sporirea protecției drepturilor legate de inteligența artificiala. „Inteligența artificiala reprezinta o amenințare existențiala pentru profesiile creative”, a firmat sindicatul. Pana cum, mai mulți actori de voiceover au fost inlocuiți de de munca generata de inteligența artificiala, iar tehnologia este deja prezenta…