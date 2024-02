Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Madrid a anuntat luni, 5 februarie. deblocarea unui ajutor de urgenta de 3,5 de milioane de euro pentru UNRWA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, a carei functionare este amenintata de suspendarea finantarii de catre numeroase tari dupa o serii de acuzatii grave ale Israelului,…

- Municipiul Ploiești primește 53 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului. Guvernul Romaniei a alocat municipiului nostru 53 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, necesare activitații curente și finalizarii unor obiective…

- In ultimii trei ani, Ford a fost lider in America in ceea ce privește retragerile de pe piața, iar 2024 pare sa nu faca excepție. Ovalul albastru se confrunta cu retragerea a 1.889.110 de modele Explorer din cauza unei defecțiuni de fabricație care ar putea duce la desprinderea elementelor de finisare…

- Bugetul programului „Saptamana verde” in școli este pe cale sa se reduca semnificativ in 2024 și 2025, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, aflat in consultare publica. Suma de care aceste program ar urma sa beneficieze va fi de aproximativ cinci ori mai mica fața de valoarea anunțata inițial.…

- Al patrulea deces din cauza rujeolei inregistrat in Romania este al unui copil de un an din judetul Giurgiu, care nu era vaccinat si care avea mai multe comorbiditati, arata datele Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Utilajele care se indreptau spre punctul de trecere al frontierei de la Nadlac, pentru a protesta au facut o mica oprire in fața primariei, acolo unde au turnat mai multe basculante cu pamant. Dupa ce au turnat mai multe mormane de pamant, fermierii au infipt pancartele prin care solicita o atentie…

- O investiție de milioane de lire sterline intr-o proprietate de lux de la Londra, un cardinal foarte puternic de la Vatican care a inregistrat in secret o conversație cu Papa Francisc și o consultanta in securitate acuzata ca și-a cumparat haine scumpe din fondurile bisericii. Nu este scenariul unui…

- Administrația orașului Mexico intenționeaza sa intrerupa aprovizionarea cu apa a locuitorilor cel puțin opt ore pe zi, din cauza rezervelor de apa sunt tot mai mici. Decizia va afecta cel puțin 20 milioane de locuitori, existand riscul apariției unor imbolnaviri și infecții. Autoritațile nu au precizat…