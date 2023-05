Printr-un proiect intern cu nume de cod Magi, Google include inteligenta articifiala generativa in motorul sau omonim, o tehnologie care poate raspunde la intrebari in limbaj uman si poate obtine continut nou din datele anterioare. Rezultatul ar putea modifica modul in care consumatorii acceseaza informatiile in lume si care companie castiga piata globala pentru publicitate in cautare, estimata de firma de cercetare MAGNA la 286 de miliarde de dolari in acest an. ”Reimaginam toate produsele noastre de baza, inclusiv cautarea”, a declarat Sundar Pichai, CEO al Alphabet, dupa ce a urcat pe scena…