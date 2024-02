Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut joi ca recentul calificativ de "ticalos nebun" folosit referitor la el de omologul sau american Joe Biden arata de ce Kremlinul il considera totusi pe acesta din urma preferabil ca presedinte fata de Donald Trump, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat ca intrarea Finlandei in NATO in acest an va crea "probleme" si a anuntat o intarire militara la frontiera de nord vest, intr un interviu difuzat duminica la televiziunea publica rusa, relateaza Reuters si AFP. Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat ca…