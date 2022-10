Glamping, un nou concept de cazare la cort. Tu ai încercat? Probabil mulți dintre voi ați mai experimentat acest “tip de cazare”, sa-i spun așa. Pentru mine insa, a fost prima data, și recunosc, Dragonfly Gardens mi-a depașit toate așteptarile. Glamping este denumirea moderna a corturilor de lux, insa nu termenul face diferenta intre un cort traditional si glamping, ci conditiile pe care le ofera. Sunt mari, construite pe o platforma (de lemn), deci nu dormi direct pe pamant, ba chiar au si pat, exact ca intr-un dormitor. Intr-un corp de cladire invecinat, se afla bucataria si baile care sunt dotate si cu dus, foarte foarte curate! Cand am plecat spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

