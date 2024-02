Stiri pe aceeasi tema

- Un medic neurolog din Bucuresti este cercetat penal, fiind acuzat ca a intrat de doua ori intr-o cafenea si a taiat cu o maceta cablul de internet si un senzor de iluminat, dar a si dat foc intr-o incapere. El a fost surprins de camerele de supraveghere, fiind plasat sub control judiciar. Se afla sub…

- Este vorba de un incident foarte grav, petrecut in Capitala. Un barbat a incercat sa intre intr-o cafenea prin efractie. La sosirea politistilor, acesta a incercat sa fuga, dar la scurt timp a fost prins. ”La data de 11 februarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- ”La data de 11 februarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 1 Politie au prins in flagrant si, ulterior, au retinut un barbat, in varsta de 33 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal de distrugere. In fapt, la data mentionata,…

- "La data de 5 februarie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 18 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 10.00, prin sistem 112, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 5, un barbat este amenințat de catre fiul sau, cu un obiect taietor-ințepator,…

- O femeie de 55 de ani a fost salvata de politistii din Bucuresti, dupa ce fiul ei a tinut-o incuiata in apartament si a distrus mai multe bunuri din locuința. ”Duminica seara, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 19 Poliție au fost sesizați, prin apel…

- Poliția Capitalei anunța ca are in lucru un dosar in care sunt vizate infracțiuni de loviri și alte violențe. Potrivit unor surse judiciare, cel vizat de acuzații este manelistul Florin Salam.„La data de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București…

- ”La data de 04.12.2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 10 Politie au fost sesizati, cu privire la faptul ca 18 minori au fost depistati de catre agentii de paza, care efectuau serviciul in cadrul unui centru comercial situat in Sectorul 3, in timp…

- O mașina a explodat in trafic, generand panica printre persoanele aflate in acea zona. Șoferul a observat flacari de la motor și a apucat sa iasa din vehicul. La scurt timp dupa ce șoferul a ieșit, vehiculul a explodat. La locul exploziei au ajuns in scurt timp și pompierii cu doua autospeciale cu apa…