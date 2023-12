Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (128) Dragul meu, buna noapte! De cand nu te-am mai cautat, nu știu. Șirul a tot și toate se intrerupe uneori. Uit și pașii prea multelor obișnuințe, și mai ales pașii catre mine insami. De tine nu uit insa. Cu religiozitate vin catre departarea-ți. Sub imperiul nopții iți scriu adesea. Gandindu-ma acum, nopțile in care am dormit par inexistente. Pe cele cu somn nu mi le amintesc. Sa ramana in amintire doar acelea in care framantarile domina, in care suferința sufletului nu da voie odihnei? Acum, zapada cuvintelor se-așterne aici in sunetul colindelor. Știi, oare, cum se-aud colindele in noapte? Cum… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buni zori de decembrie, dragul meu! Timizi in lumina, zorii aceștia nu-mi par nebuni, așa cum tentata am fost sa-i numesc pe mulți alții care au dat startul zilelor mele. Iata, mult iubita mea luna, și mult prea nemiloasa de la o vreme incoace, decembrie, a pornit la drum. Cum s-o intampin, nu știu!…

- Dragul meu, in dimineața aceasta tacuta, buni zori, iți zic! E o zi de iarna, și chiar de decembrie mai are un pas de facut pana la sosire, vremea de afara ma trimite cu gandul la prima noastra duminica. Atunci, o splendida zapada invelea pamantul. Astazi, primii fulgi de nea contureaza armonios copacii,…

- Buna noapte! sau Buni zori!, dragul meu! Nu știu cum e mai potrivit sa te salut. E trecut bine de miezul nopții. E foarte aproape de zori, pe care nu-i intrevad luminoși. La granița fina dintre cei doi poli iți scriu. Sfarșit și inceput. Noaptea se incheie, ziua se naște. Ca de altfel totul. Tot ce…

- Dragul meu, buna seara! „I look to you”, canta Whitney Houston, iar versurile, vocea ei, muzica, totul rimeaza cu starea in care ma gasesc. Ma uit la tine, da! „Ma uit la tine/ Ma uit la tine/ Dupa ce toata puterea mea s-a dus/ Privindu-te, pot fi puternica/Ma uit la tine/Ma uit la tine/Și cand melodiile…

- Dragul meu, buna seara! Nu știu cat e ceasul, dar ma ghidez dupa noapte. Nu mi-e clar ce ma indeamna sa-ți scriu. Vin dupa cateva zile intense, și mai ales dupa o zi care m-a purtat in lumea ta. De demult, și de azi. Ar trebui sa aștept ca tot ceea ce am trait zilele astea sa se sedimenteze. Fiecare…

- Giorgiana Radu-Avramescu Buna seara, dragul meu! Ce luna, ce seara, ce distanța sta intre noi. Ce paradox! Sa fiu langa tine, și palma mea sa nu poata atinge cerul senin al chipului tau. E o seara frumoasa, dar rece. Un frig cumplit m-a cuprins. O adiere siberiana fața de mine insami simt acum. La granița…

- Buna seara, dragul meu! Ce luna, ce seara, ce distanța sta intre noi. Ce paradox! Sa fiu langa tine, și palma mea sa nu poata atinge cerul senin al chipului tau. E o seara frumoasa, dar rece. Un frig cumplit m-a cuprins. O adiere siberiana fața de mine insami simt acum. La granița dintre cea care sucomba…

- Buni zori, dragul meu! Dimineața se arata greu. Profilul dealurilor, lipit de cer, abia se distinge acum, la ceasul cand iți scriu. Soarele intarzie sa rasara. Clopotele bisericii din sat inca tac. In curand vor anunța slujba sfintei zile de duminica. Cocoșii doar saluta zorii aceștia. Treziți cu noaptea…