Scrisoare către tine (144) Giorgiana Radu-Avramescu Dragul meu, bun gasit! Dintr-un București neprietenos astazi, iți scriu. E rece și imbufnat. Cerul nu lasa decat din cand in cand soarele sa se arate. Mi-e dor! De multe, dorul ma incearca. De clipe senine, de anumiți oameni, de suavitatea unor cuvinte, de adevaruri, de tine mai ales! Și, daca ma gandesc bine, chiar și de mine mi se face dor uneori. De mine, dintr-un alt timp, la care nu ma mai pot intoarce. Il pot privi, il mai pot trai doar prin cautarea unor amintiri. Amintirile nu apun ca soarele, spre noapte. Ele raman și așteapta sa le deschizi ușa. Asta fac atunci… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

