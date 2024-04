Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (144) Dragul meu, bun gasit! Dintr-un București neprietenos astazi, iți scriu. E rece și imbufnat. Cerul nu lasa decat din cand in cand soarele sa se arate. Mi-e dor! De multe, dorul ma incearca. De clipe senine, de anumiți oameni, de suavitatea unor cuvinte, de adevaruri, de tine mai ales! Și, daca ma gandesc bine, chiar și de mine mi se face dor uneori. De mine, dintr-un alt timp, la care nu ma mai pot intoarce. Il pot privi, il mai pot trai doar prin cautarea unor amintiri. Amintirile nu apun ca soarele, spre noapte. Ele raman și așteapta sa le deschizi ușa. Asta fac atunci cand ratacesc cheia prezentului.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Dragul meu, buna noapte sau buni zori! Cum e mai potrivit nu știu! Poate ca ambele saluturi sunt valabile. Cand incep aceste randuri, se apropie miezul nopții. Cand voi incheia, probabil ma apropi de zori. Am vrut sa dorm! N-a fost posibil. Iți vorbeam, și n-am vrut sa las vorbele in risipa nopții,…

- Buni zori, dragul meu! Dimineața aceasta imi pare nesfarșita. O știu de cand noaptea s-a retras incet și, iata, continua. La ora patru, cand somnul nu se voia, era tot dimineața. Așa e și acum, și presimt ca așa va fi in continuare. Vesela, ca un cantec de primavara, imi pare, deși lumina de afara,…

- Giorgiana Radu-Avramescu Buni zori, dragul meu! Greu ma desprind din somn, in dimineața asta. Aș intarzia in pat ca in vremurile de altadata, cand „greul” orelor acestea iți aparținea ție, iar eu ma bucuram de rasfațul dimineților tarzii. Multe dintre indeletnicirile tale din zi și din seara, le-am…

- Buna dimineața, dragul meu! Iata, primavara se trezește și ea din prea indelungatul somn. Soarele, mult prea timid, acopera astenia dealurilor. Departe, pe inalțimile munților se vad ultimele urme ale puținei zapezi din aceasta iarna. Cantecul fazanilor, chemandu-și iubitele, acopera glasul celorlalte…

- Buni zori, din București, dragul meu! Tacut și cenușiu e orașul la ora asta. Un tramvai doar sparge liniștea. O tanara și cainele ei traverseaza strada. Blocurile par pustii. Nimeni nu intra, nimeni nu iese. Mașinile, care la alte ceasuri, aglomereaza metropola, odihnesc și ele, intr-o aliniere aproape…