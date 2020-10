Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Cu un an inainte de alegerile federale, Partidul Verzilor din Germania solicita guvernului condus de cancelarul creștin-democrat Angela Merkel, sa purceada la schimbarea fundamentala a politicii germane in materie de transporturi, scrie cotidianul ”Suddeutche Zeitung”. Sa vedem in ce sens. Pilonii regandirii din unghi ecologist a unui domeniu esențial intr-o țara […] The post Germanii s-au cam saturat de autostrazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .